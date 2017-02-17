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ATA AÖF 28 29 Ocak sınav sonuçları açıklandı | ATA AÖF sınav sonuçları

ATA AÖF 28 29 Ocak sınav sonuçları açıklandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA - AÖF) sınavları 28-29 Ocak’ta yapılmıştı. ATA AÖF öğrencileri sınavın ardından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını bekliyordu. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF 28 29 Ocak sınav sonuçları açıklandı | ATA AÖF sınav sonuçları

17 Şubat 2017 10:57

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi sınavları 28 29 Ocak’ta yapılmıştı. ATA AÖF sınavlarının ardından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorular soruların cevapları merak edilir oldu. ATA AÖF sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebilirsiniz. ATA AÖF final sonuçlarına haberimizdeki linkten de ulaşabilirsiniz. ATA AÖF sınav sonuçları ile birlikte önemli bir bilgilendirme de yapıldı. Bilgilendirmede AÖF ders geçme notunun değiştirildiği söylenildi. Üniversitenin açıklamasında; "Sizlerden gelen yoğun talep üzerine, ders geçme baraj notu olarak kullanılan “Alt Limit (AL)” değerinin 35’den 30’a düşürülmesi teklifimiz Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Yarıyıl sonu sınav değerlendirmesi AL = 30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir. Sınav sonuçlarınıza Öğrenci Bilgi Sisteminden ulaşabilirsiniz. Siz değerli öğrencilerimizin lehine olan bu düzenlemenin zaman alması nedeniyle sınav sonuçlarının açıklanması birkaç gün gecikmiştir. Bu konuda göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, bütünleme sınavında başarı oranının daha da yükseleceğine olan inancımızı ifade ederek, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ATA AÖF sınav sonuçları için tıklayınız

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak merak edilir oldu. ATA AÖF güz dönemi sınavlarına yaklaşık 170 bine yakın öğrenci katılmıştı. ATA AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının ardından ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak edilir oldu. ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 4 5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın ardından bütünlemeye kalan öğrencilerin sınav merkezi değişiklikleri için 7 Şubat’a kadar http://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek yapması gerekiyordu.

ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılacak? Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sisteminde yer alan soru itirazı bölümüne tıklayarak yapabilirler.

BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 

Güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtlarını gerçekleştirecekler. Bahar dönemi ders kayıtları 20 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeretli ders kayıt ve onay işlemleri de 27 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacaktır. ATA AÖF akademik takvimine göre bahar dönemi 27 Şubat ve 2 Haziran 2017 tarihleri arasındadır.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF tarafından açıklanan akademik takvime göre;
Bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan -30 Nisan 2017
Dönem sonu sınavları 3 Haziran-4 Haziran 2017
Bütünleme sınavları 8 Temmuz -9 Temmuz 2017
Tek ders sınavı ise 15 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Etiketler: ata aöf, ata aöf sınav, ata aöf sınav sonuçları


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