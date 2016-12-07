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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

07 Aralık 2016 07:47

Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Tarkan Alpay, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Bakanlık Temsilcisi olarak Kürşat Arat atandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Faruk Şekerci, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Gökçen, Ekonomi Bakanlığı Müşavirliğine Ahmet Salih Dal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Seyfi Uyanık, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına İsa Atçeken, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Emin Söylemez getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri İsmail Kaşdemir, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ahmet Hacıoğlu, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Adem Çakır, Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Mehmet Uğurelli, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adem Koca getirildi.

Ayrıca; Güney Sudan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haluk Ağca, merkeze alandı. Ağca’nın yerine Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Hasan Sevilir atandı. 

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haluk Ağca


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