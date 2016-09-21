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Ataşehir’de otomobil dereye uçtu

Ataşehir’de bir otomobil önce bir araca çarptı, daha sonra ise dereye uçtu. Otomobilin genç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoka girdi.

Ataşehirde otomobil dereye uçtu

21 Eylül 2016 11:56
Ataşehir’de otomobil dereye uçtu - Tıkla İzle

Kaza, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Can Ekinci’nin kullandığı 34 FJ 9495 plakalı otomobil, Fatih Gökmen’in kullandığı 34 TV 9690 plakalı otomobile çarptıktan sonra dereye uçtu. Kazada dereye uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Ekinci, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü otomobilden çıktıktan sonra dere kenarında vatandaşların verdiği bir sandalyeye oturdu ve ağlamaya başladı. Bu sırada telefonla kardeşini arayan Mehmet Can Ekinci, bir süre burada bekledi ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Mehmet Can Ekinci, olay yerine gelen kardeşine sarılarak bir süre ağladı. Kardeşi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Ekinci, uzun süre sarılarak ağlamaya devam etti. Kardeşinin “Sakin ol. Bir şey yok. Ambulansa geç” sözlerine rağmen ağlamayı sürdüren ve sinir krizi geçiren Mehmet Can Ekinci, güçlükle ambulansa bindirildi. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Fatih Gökmen, “Sokaktan süratli bir şekilde geldi. Benim aracıma çarptıktan sonra dereye uçtu” dedi. Yapılan çalışmaların ardından dereye uçan otomobil itfaiye tarafından çıkarılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Metin Başar - Mustafa Esen


Etiketler: ataşehir


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