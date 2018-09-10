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Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu

Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu
Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu

Avustralya’da altınla kaplı iki kayanın bulunduğu ve kayaların 12 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.


Avustralya’da madenciler Kalgoorlie kentindeki madende altınla kaplı iki dev kaya buldu. Kayaların toplam değerinin 12 milyon dolar olduğu açıklandı. Kanadalı maden şirketi RNC Minerals, büyük olan 95 kiloluk ilk kayanın üzerinde 68 kilodan fazla altın bulunduğunu açıkladı. İkinci kayanın ise 63 kilo ağırlığında olduğu, 45 kilo altınla kaplı olduğu kaydedildi. 

Avustralyalı maden uzmanı Prof. Sam Spearing, genelde altın parçacıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu dile getirdi. Ülkedeki madenciler genelde kayalardan ton başına yalnızca 2 gram altın çıkarabiliyor. RNC Minerals şirketi, daha büyük olan kayayı açık artırmaya çıkaracaklarını açıkladı.  

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