Bakan Soylu’dan Selahattin Demirtaş yanıtı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, SGK Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 nolu Grup Başkanlığı ve Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Binası Açılış Törenine katıldı. Törene Soylunun yanı sıra; Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı katıldı. Binanın açılışı dua okunarak kurdele kesimi ile açılısı gerçekleşti.

“53 KİŞİNİN KATLİNE SEBEP OLAN ADAMIN HAPİSTE BULUNMASI YANLIŞ DEĞİLDİR”

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın için “Ben bu devletin İçişleri bakanıyım. 53 kişinin katline sebep olan adamın hapiste bulunması yanlış değildir, adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın gereğidir. Onu çıkarmak isteyenler de, bunu bir siyasal propaganda haline dönüştürenler de, bu milletin adaleti ile vicdanıyla ve bu milletin medeniyeti ile esas itibari ile savaşmaktadırlar. Bunu Allah’ta görüyor bunu millette görüyor. Kimse oradaki insanların huzurunu ortadan kaldıra bilmek için oyun kurmasın” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİ”

Türkiye’nin saldırılara rağmen iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Bu kadar saldırılara rağmen benim ülkem ayakta. Büyük bir millet olduğumuz için ayakta. Medeniyet olduğumuz için ayakta. Müslüman olduğumuz için ayakta. Bu toprakların bütün medeniyetine tüm çeşitliliğine sahip olduğumuz için ayakta. Bizi yıkamadılar. Bugün işte yepyeni bir sürece adım atıyoruz. Yarınlara hep birlikte adım atıyoruz. Ben istiyorum ki bizim çektiklerimizi bizden sonraki gelecek nesiller çekmesinler. Belalar ve musibetler onların semtlerine uğramazlar. Biz buna teslimiz” ifadelerini kullandı.

Murat Horoz