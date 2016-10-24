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Başkent’te şüpheli paket alarmı

Ankara’da ABD Büyükelçiliği’nin yakınına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Başkentte şüpheli paket alarmı

24 Ekim 2016 08:39
Başkent’te şüpheli paket alarmı - Tıkla İzle

Olay, saat 07.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nevzat Tandoğan Caddesi üzerinde, ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarına bırakılan şüpheli bir paketi fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin etrafında güvenlik şeridiyle önlem aldı. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra şüpheli paketi inceledi. Polis ekipleri, paketin bulunduğu caddeyi bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı. Yapılan incelemenin ardından paketin helyum gazı tüpü olduğu anlaşıldı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis olay hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver

Etiketler: ankara, şüpheli paket alarmı


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