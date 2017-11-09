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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor!

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig’in 12. haftasında T.M. Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor!

09 Kasım 2017 13:26

Basına kapalı yapılan antrenman bir saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Oğuzhan, Cenk, Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe ve Orkan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Sabah antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00’de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: antreman, beşiktaş, hazırları sürdürüyor

 

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