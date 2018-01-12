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Beşiktaş, kondisyon çalıştı !

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. yarı kamp çalışmalarına Antalya'nın Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon çalıştı !

12 Ocak 2018 23:45

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını saat 17.00’de oynayacağı Skenderbeu hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek.

 

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