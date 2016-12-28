Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Bir litre zeytinyağı ile bir kilo zeytinin fiyatı aynı

Bir litre zeytinyağı ile bir kilo zeytinin fiyatı aynı

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytin ve zeytinyağı tezgahlarda aynı fiyata satılmaya başladı. Sofralık zeytinin fiyatı artarken, yağ fiyatları ise düştü.

Bir litre zeytinyağı ile bir kilo zeytinin fiyatı aynı

28 Aralık 2016 11:30
Bir litre zeytinyağı ile bir kilo zeytinin fiyatı aynı - Tıkla İzle

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda bir litre zeytinyağı 15 ile 18 lira arasında satışa sunulurken, yeni mahsul çizik yeşil, siyah sele ve salamura zeytinlerin kilosu da 15 ile 18 lira arasında satılıyor. Sofralık zeytinlerin zeytin sineği vuruğu sebebiyle lekeli olması fiyatları etkiledi. Kaliteli ve lekesiz zeytin bulmakta zorluk çekilmesi fiyatların yüzde 35-40 artmasına sebep oldu. Zeytinyağı fiyatları ise bu sene düştü. Sızma yağ 15 ila 18 liradan satılıyor.
Zeytin ve yağ ticareti yapan Zafer Soykara, bir litre zeytinyağı ile bir kilogram işlenmiş sofralık zeytinin aynı fiyata satıldığını ifade ederek, "Zeytin ve zeytinyağı fiyatları bu günlerde at başı gidiyor. Bunun sebebi zeytinin maliyetinin yüksek olması. Bu sene zeytin sineği mahsule zarar verdi. Lekeli zeytinleri sofralık zeytinlere dahil edemediğimizden dolayı fiyatlar yükseldi. Zeytinyağı fiyatları ise düştü" dedi.

Emrah Elmas 

 

Etiketler: Akdeniz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç