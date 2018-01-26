Bir yanda karla mücadele, bir yanda kaplıca keyfi

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri yaya geçitleri ve ana yolları kar yığınlarından temizlemek için yoğun bir mesai başlattı. Polislerin yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri iş makineleriyle karları temizledi. Polis aracından yapılan anonsların ardından araçlarını yol kenarlarına park eden sürücüler araçlarını çektikten sonra belediye ekipleri biriken karları temizledi. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmaları sürerken, öte yandan bölgenin tek kaplıcası olan ve Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcası hava sıcaklığının eksi 10 derecede olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı. Ilıcak köyünde bulunan Süleyman Acar adında bir çocuk soğuklara aldırmadan kaplıcada doyasıya eğlendiğini söyledi. Acar, "Köyümüzde bulunan kaplıcaya her gün geliyoruz. Bu gün arkadaşlarla buraya geldik. Çok keyfili oluyor özellikle karlı, yağmurlu havada yüzüyoruz’’ dedi.

Uğur Abi adındaki genç ise harabe yığınına dönmüş kaplıcada çalışma başlatılmasını istedi. Abi, "Her yerden gelen oluyor bu kaplıcaya, özellikle kış aylarında çok kişi geliyor. Burası çok kirli temizlensin istiyoruz" diye konuştu.

Kaplıcanın onarımı için belediye harekete geçti

Kaplıcanın bakım ve onarımı için belediyenin çalışma yaptığını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) aracılığıyla tesislerin elden geçirileceğini söyledi. Şener, "Geldiğimiz günden itibaren kaplıca ile alakalı bir çalışma niyetimiz vardı. İlçelerin alt yapı yatırımlarına, turizm yatırımına destek olma çağrısına çıktık. Burada çalışmaların yapılması hususunda bir başvuru yapılmış, bunu revize ederek DİKA'dan yararlanmak istiyoruz. İnşallah DİKA'dan destek alabilirsek yine belediye imkanlarıyla oranın elden geçirilmesi, düzeltilmesi, temizliğinin yapılması, belki havuzların tekrar bir elden geçirilip daha sağlıklı bir hale getirilmesi için bir çalışma yapmak zorundayız. Yapacağız zaten çünkü orası özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluk oluyor. Ciddi bir kaynağa ihtiyaç var bu nedenle daha güzel bir kaplıca, daha modern, daha sağlıklı bir tesis haline getirme konusunda bir çalışma yapacağız. İnşallah ciddi bir kaynak sağlayabilirsek Zümrüt kaplıcaları toptan elden geçirilmiş olacak ve halkımızın kullanımına sağlıklı bir şekilde bir tesis olarak sunulacaktır. Vatandaşlarımızın da burada belirli hastalıklara şifa bulduğuyla alakalı tecrübeleri var, bunları da inşallah sağlık turizmi adına bizde hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcada ise vatandaşlar kar manzarasında eksi 10 derecede suya giriyor.

Serdar Gükçe