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Bolu'da öğrenci yurdunda korkutan yangın

Bolu’da 125 erkek öğrencinin kaldığı yurdun çamaşırhane bölümünde çıkan yangın öğrenciler ve itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın merdiven çıkış kapısının kapalı olmasına öğrenciler tepki gösterdi.

Boluda öğrenci yurdunda korkutan yangın

06 Aralık 2016 19:28
Bolu'da öğrenci yurdunda korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00’da Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan 125 erkek öğrencinin kaldığı Merkez Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nun çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurttan dumanlar yükselmeye başlayınca yurtta kalan öğrenciler çamaşırhaneye inerek yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiler. Olay yerinde gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alevleri kontrol altına aldılar.

Yangın sırasında yurdun 2 ve 3. katında kalan öğrenciler, yangının merdivenin çıkış kapısının kilitli olduğu görünce koridorlardan koşarak dışarıya çıktılar. Bazı öğrenciler camdan atlarken, öğrenciler yangın merdiveni çıkış kapısının kapalı olmasına tepki gösterdiler.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği olay sonrasında büyük korku yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, “Yangın üst katlarda çıkmış olsaydı biz burada ölebilirdik. Yangın merdivenin aşağı inmeye çalışsak inemeyeceğiz. Yangın merdiveninde kilit var” dediler.

Yurtta kalan öğrencilerin tamamı dışarıya çıkartılırken, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrasında öğrenciler tekrar yurda geri döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu, korkutan yangın, öğrenci yurdu


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