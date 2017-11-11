Bu mahalle 650 yıldır ayakta

Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, mahalledeki konut, iş yeri ve ibadethanelerin bir çocuğunun yüzlerce yaşta olduğuna dikkati çekerek, tarihi mekanların devlet tarafından sahip çıkılmasını istedi.

Eski adı Bektutiye olan Fevzipaşa Mahallesi’nin, tarihi mekanlarında uygunsuz kişiler tarafından mesken haline geldiğini dile getiren Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, geçmişte restore edilemeyen cami, kilise ve benzeri mekanların yıkılmaya mahkum olduğunu söyledi. Gemci, “Mahallemiz 650 yıllık tarihe sahip olan bir yerdir. Burası yinede en merkezde olan bir mahalledir ama yine de bazı konularda sıkıntı yaşıyoruz. Bu mahallemiz sit alanıydı, tarihiydi, tescilliydi derken yıksak yıkılmıyor bir çivi dahi çakmak yasak. Burada yaşananların da insan olduğu bir noktada unutulmuş oluyor. Bazı tarihi evler var hem harabe, hem terk edilmiş durumda. Bu evler ya balicilerin ya da hırsızların mekanı durumuna geldi. Yıkım için karar alınıyor bu kez de çöplük haline geliyor. Bu mahallemiz için biz devletimizden ve cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Bizim mahallemizde Sütçü İmam’ın türbesi var, yanında bektutiye Çınarlı Cami var. Çınarlı Cami, Ulu Cami’den 2 yıl sonra yapılmıştır. Kahramanmaraş’ın ilk ortaokulu olan Kahramanmaraş Ortaokulu’nun olduğu noktada eskiden kilise ruhban okulu vardı. Yine Dulkadiroğlu Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nü olduğu binanın yerinde cami olduğu söylenir. Bu kadar tarihi binaların olduğu yerde, devletimizden bu mahallemize sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Halil Koyun