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Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Boğazında karaya oturan tanker kurtarıldı

19 Temmuz 2017 13:40

Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında Malta’dan Gürcistan’ın Batum Limanı’na giden, 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, dün sabah saat 05.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple arızalanarak, karaya oturmuştu. Daha sonra geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmiş ancak yardım talebinde bulunmamıştı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9”, “Kurtarma-5” ve “Kurtarma-4” isimli römorkörler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot güvenlik için devriye görevinde bulundu.

Kıyı Emniyeti-9”, “Kurtarma-5” ve “Kurtarma-4” isimli römorkörlerin sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları öğle saatlerine doğru tamamlandı. Yunanistan bandıralı “Krıtı Sea” isimli tanker, karaya oturduğu yerden kurtarılarak, yüzdürülmesinin ardından römorkörler eşliğinde Biga’ya Şevketiye’ye götürülerek, demirletilecek. Tankerin idari ve adli kontrollerinin tamamlanmasıyla normal seyrine devam edeceği öğrenildi 

Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale boğazı, tanker


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