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Carrefoursa yönetiminde değişiklik

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 16 Nisan 2018 tarihi itibari ile görevinden ayrılma kararı aldı. Şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Carrefoursa CFO’su olarak görev yapan Kutay Kartallıoğlu vekaleten atandı.

Carrefoursa yönetiminde değişiklik

16 Nisan 2018 17:37

Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu konuyla yaptığı açıklamada, “Görev süresince, Carrefoursa’ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin’e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa’da CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır” dedi.

Etiketler: Carrefour

 

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