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Cemevine bombalı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Gaziantep’te Cemevine yönelik bombalı eylem istihbaratı alan polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Cemevine bombalı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

17 Eylül 2016 12:47

Şahinbey ilçesi, Düztepe mahallesinde bulunan ve içerisinde Alevi Kültür Dernekleri’nin de bulunduğu Cemevi’ne yönelik bombalı eylem gerçekleştirileceği istihbaratına ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Cemevi önünde zırhlı araçlarla önlem alarak, sokağın her iki tarafına şerit çekti. Önceki geceden beri alınan önlemlerin ardından Cemevi’nin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak, sokakta bulunan esnafların kepenk açmasına izin verilmedi. Cemevi çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Alevi Kültür Dernekleri, cemevi


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