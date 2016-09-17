Şahinbey ilçesi, Düztepe mahallesinde bulunan ve içerisinde Alevi Kültür Dernekleri’nin de bulunduğu Cemevi’ne yönelik bombalı eylem gerçekleştirileceği istihbaratına ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Cemevi önünde zırhlı araçlarla önlem alarak, sokağın her iki tarafına şerit çekti. Önceki geceden beri alınan önlemlerin ardından Cemevi’nin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak, sokakta bulunan esnafların kepenk açmasına izin verilmedi. Cemevi çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Orhan Erkılıç