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Dalgaların arasında kalan 2 genç son anda kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgaların arasında kalarak boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, son anda kurtarıldı.

Dalgaların arasında kalan 2 genç son anda kurtarıldı

15 Ağustos 2017 10:08
Dalgaların arasında kalan 2 genç son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Değirmenağzı Mevkiinde serinlemek amacıyla dev dalgalara rağmen denize girerek açılan 2 genç, akıntıya kapıldı. Yüzme bilmelerine rağmen akıntıya kapılan gençlere, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan cankurtaranlar tarafından müdahale edildi. Akçakoca Belediyesine ait jet ski desteği ile sudan çıkarılan gençler hayata döndü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yüzme bilen ancak suda yorulan gençlerin dinlenmelerini sağlayarak serbest bıraktı.
Polis ekipleri gençleri uyararak fazla açılmamalarını ifade etti. 

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: Akçakoca, düzce


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