Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Dayanacak gücü kalmayan tarihi bina yıkıldı

Dayanacak gücü kalmayan tarihi bina yıkıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde dayanacak gücü kalmayan tarihi bir ev yıkıldı, yıkılma sırasında bölgeden geçen bir motorize trafik polisi son anda kurtulurken, evin yıkılma anı ve polis memurunun kurtulma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dayanacak gücü kalmayan tarihi bina yıkıldı

18 Ocak 2017 14:49
Dayanacak gücü kalmayan tarihi bina yıkıldı - Tıkla İzle

Milas’ta Hisarbaşı Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde bulunan dayanacak gücü kalmayan tarihi boş bina tamamen yıkıldı. Yıkılma anında caddeden geçen bir motorize trafik polisi ve binanın karşısında evinin penceresinde oturan yaşlı bir kadın son anda kurtuldu. Meydana gelen yıkılmaının ardından olay yerine sağlık ekipleri, zabıta ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat da gelerek konu hakkında bilgi aldı.

Yıkılma sırasında evinde pencerenin önünde oturduğunu ifade eden 66 yaşındaki Ayten Özkan son anda kurtulduğunu belirterek, “Yıkılma anında evde camın yanında oturuyordum. Demir korkuluklar olmasaydı bende yaralanmıştım. Eski binanın özel mülk olduğu için yetkililerin müdahalede bulunmuyor. Evin yıkılacağı belliydi. Daha önce muhtara, belediyeye başvurduk. Fakat binanın özel mülk olduğu ve kendilerinin bir şey yapamayacaklarını söylediler. Madem gelin mal sahipleriyle konuşun tedbir aldırın. Yazık değil mi bize. Binanın etrafında sadece demir korkuluklarla önlem aldılar. Yıllardan beri korkarak evimizde oturuyor, yatıyoruz. Yıllardan beri burada oturan yok. Arka tarafında oturan birileri vardı onlarda yıkılacak diye birkaç ay önce boşaltmışlardı” dedi.

Yıkılma anı kameralara yansıdı
Binanın yıkılma anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kayıt altına alınırken, görüntülerde motorize bir trafik polisinin olay sırasında caddeden geçtiği ve durumu son anda fark ederek hızlanarak enkaz altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. 

Çağrı Purma-Demet Leyne

Etiketler: muğla, tarihi bina, yıkılma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!