Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor!

Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'in ‘Üç Kâğıtçı'sından Necip Fazıl Kısakürek'in ‘Reis Bey'ine, dünyaca ünlü Rus roman yazarı Dostoyevski'nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza'dan ünlü İngiliz oyun yazarı Shkespeare'in ‘Hırçın Kız' ve ‘Kış Masalı'na, Sönmez Atasoy'un ‘Kendi Gökkubbemiz'den Turgut Özakman'ın ‘Fehim Paşa Konağı'na birçok eser Devlet Tiyatrolarının bu sezon yeni oyunlarından. Devlet Tiyatroları, yeni oyunların yanı sıra sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de sezona damga vurmayı hedefliyor. 12 yerleşik bölgede ilk defa oynanacak 12 kadın yazarın eserini 12 kadın yönetmen sahneye taşıyacak. İlk kez geçtiğimiz dönem hayata geçirilen projeyle çeşitli üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserleri de bu sezon sahnelenecek. Ege'den Akdeniz'e kadar uzanan antik tiyatrolarda Türk müzikallerinin gösterimiyle ilgili de bir çalışma yürüten Devlet Tiyatroları, gelecek yıl mayıs ayından itibaren bu tiyatrolarda Türk müzikallerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. İlki geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro' uygulaması da bu sezon devam edecek. Perdeler 1 Temmuz'a kadar açık kalacak. Perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandıran sanatçılar ise, yeni sezonda seyircilere renkli ve eğlenceli oyunlar sunacaklarını belirttiler.

İLK BİLETLER GENEL MÜDÜR KURT'TAN

2018-2019 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu. Gişeye gelerek bilet almak isteyen tiyatroseverler, ilk biletlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un elinden aldı. Kurt, seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatseverleri tüm oyunları izlemeye davet etti.

Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 160 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları, bu sezon yaklaşık 120 yerli eseri tiyatroseverlerle buluşturacak. Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuvarında en fazla yeni oyun ise Ankara'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak. ‘Tahtsız Kraliçe', ‘Reis Bey', ‘Kış Masalı', ‘Misafir', ‘Divane Ağaç' (Yunus Emre), ‘Ben Anadolu', ‘Sevda Dolu Bir Yaz' ve ‘Suç ve Ceza' Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan. ‘Tahtsız Kraliçe' Şinasi Sahnesi'nde, ‘Reis Bey' Küçük Tiyatro'da, ‘Kış Masalı' Akün Sahnesi'nde, ‘Misafir' Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, ‘Divane Ağaç' (Yunus Emre) İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, ‘Ben Anadolu' Stüdyo Sahne'de, ‘Sevda Dolu Bir Yaz' Ziraat Sahnesi'nde ve ‘Suç ve Ceza' Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

‘REİS BEY' İLK KEZ DEVLET TİYATROLARI SAHNELERİNDE

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ‘Reis Bey', gencecik bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatacak. Özer Tunca'nın yönettiği oyun, 2 Ekim Salı günü Küçük Tiyatro'da prömiyer yapacak.

Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu edinen dünyaca ünlü Rus roman yazarı Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza'sı da yeni sezonda Devlet Tiyatrolarının duygusal oyunlarından. Yönetmenliğini Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı ve rejisör Bozkurt Kuruç'un yaptığı oyun 31 Ekim'de prömiyer yapacak.

William Shakespeare'in yazdığı ve prömiyerini 9 Ekim Salı günü yapacak olan ‘Kış Masalı' oyununu Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser yönetiyor. Oyun, hiçbir neden yokken karısı Hermione'yi kıskanan, onunla tüm ilişkisini kesip ölmesine neden olan Kral Leontes'in yaşadığı vicdan azabını dramatik bir anlatımla sahneye taşıyacak.

ANKARA'NIN YENİ SEZONDAKİ BİR DİĞER OYUNU ‘BEN ANADOLU'

Ankara'da bu sezon ilk kez perde açacak oyunlardan Güngör Dilmen'in yazdığı ‘Ben Anadolu' ise Anadolu uygarlıklarının birbirini doğuruşunu anlatacak. Sibel Özer Chulliat'ın yönettiği oyun, 2 Ekim'de prömiyer yapacak.

Yurt dışındaki işçilerin çalıştıkları ortama uyumsuzlukları, kültürel farklılıklar, çocukların yaşadığı çelişkileri anlatan ‘Misafir', Yavuz Sepetçi'nin yönetmenliğinde 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Özlem Saraç'ın yazdığı ve Bilge Çağman Pala'nın yönettiği ‘Tahtsız Kraliçe', Fürüzan'ın yazdığı ve Eray Eserol'un yönettiği ‘Sevda Dolu Bir Yaz' ve Turgay Nar'ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği ‘Divane Ağaç' ise Ankara'nın yeni sezondaki iddialı oyunlarından. ‘Tahtsız Kraliçe', ‘Sevda Dolu Bir Yaz' 2 Ekim Salı günü prömiyer yaparken, ‘Divane Ağaç' 3 Ekim Çarşamba günü prömiyer yapacak.

İSTANBUL SAHNELERİNDE 3 PRÖMİYER

Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatrosu, en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir. ‘Hırçın Kız', ‘Radyum Kızları' ve ‘Kendi Gök Kubbemiz' İstanbul seyircisiyle buluşacak yeni oyunlardan.

‘Nereye' ve ‘Prömiyer Partisi' isimli oyunların İzmir'de prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa'da ‘Üç Kağıtçı'yı, ‘Barbara'nın Doğumu'nu ve ‘Kapılar'ı, Adana'da ‘Kadın Sığınağı'nı ve ‘Yarınlara Geç Kalmadan'ı, Trabzon'da ‘İkinci El Cinayet'i, Diyarbakır'da ‘Entrikalı Dolap Komedyası'nı, ‘Gül'e Ağıt'ı ve çocuk oyunu ‘Sihirli Kitap'ı, Antalya'da ‘Zümrüdüanka'yı ve ‘Godot'yu Beklerken'i, Erzurum'da ‘Ufak Bir Hata'yı ve çocuk oyunu ‘Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı'nı, Konya'da ‘Fehim Paşa Konağı'nı ve ‘Gün Anneme Gebe'yi, Sivas'ta çocuk oyunu ‘Ayışığı Sirki'ni, ‘Lena, Leyla ve Diğerleri'ni ve ‘Kargo'yu, Van'da ise ‘Kahvede Şenlik Var'ı seyirciyle buluşturacak.