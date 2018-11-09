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Didim'de 20 Afgan göçmen yakalandı

Didim'de 20 Afgan göçmen yakalandı
Didim'de 20 Afgan göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 Afgan göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece saat 23.55 sıralarında Didim ilçesi Mavişehir önlerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan ahşap tekne olduğu ihbarı alınan Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli ahşap tekne durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen bota alındı. Kıyıya ulaştırılan 7'si erkek, 9'u kadın ve 4'ü çocuk göçmenlerin ihtiyaçları giderilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.  

Zafer Hacısalihoğlu
 

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