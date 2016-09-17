Anne Emine Kandemir, 80 kilo olan 16 yaşındaki oğlu Kadir’i her gün sırtında dördüncü kata indirip çıkarırken bel fıtığı oldu. Buna rağmen oğlunu ara sıra hava alması için sırtında sokağa indirip çıkaran fedakar anne, kas hastası olan Kadir'in okula gidebilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Emine Kandemir, “Oturduğumuz Hamitler TOKİ'de ulaşım ve asansör sıkıntısı var. Eğitim için çok mücadele ettim, ama çocuğuma evde eğitim vermediler. Derecesi yüksek olmasına rağmen evde eğitim alamadık. Okula getirip götürmemiz mümkün değil. Asansör olmadığı için özel eğitimi bırakmak zorunda kaldık. Orta okulu bitiremedik. Çocuğumu sırtımda taşıyamadığım için okula götüremiyorum” dedi.

İnşaatlarda çalışan baba İbrahim Kandemir ise, Hamitler TOKİ'de 4. katta oturduklarını, engelli oğlu 80 kilo olduğu için çok zorluk çektiklerini söyledi. Ayrıca toplu konutlara gelen özel halk otobüslerinde engelli rampası olmadığını, çocuğunu şehir merkezine götüremediğini anlatan İbrahim Kandemir, "Hamitler'de oturuyoruz. Biz buradaki evimize taşındığımızda oğlum Kadir yürüyordu. Oğlum kas hastalığına yakalandı. Bu hastalığın tedavisi yok. Oturduğumuz apartmanda asansör yok. Apartmana giriş çıkışta engelli rampası da yok.

Çocuğumu 4. kata sırtımda çıkarıyorum. Bulunduğumuz toplu konutlarda ulaşım da çok zor. Belediyenin kendi otobüsü yok. Halk otobüsleri var, ancak onların da engelli rampası yok. Geçtiğimiz günlerde Kadir’i sırtımda taşırken düştük, durakta kimse de yardım etmedi. Biz bulunduğumuz apartmana asansör yapılmasını talep ediyoruz. Benimde durumum yok. İnşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum” dedi.

Engelli Kadir Kandemir ise “Ben bulunduğum apartmana asansör ve belediye otobüsü istiyorum. Anne ve babam beni sırtında taşırken çok zorlanıyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Bazı otobüs şoförleri ise zorluk çıkartıyor” şeklinde konuştu.

Burak Türker

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