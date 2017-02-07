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Erdoğan: Kamu bankalarını insafa davet ediyorum

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faiz politikasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan: Kamu bankalarını insafa davet ediyorum

07 Şubat 2017 15:06

TOBB Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların yüzde 15’le ve nazlanarak kredi bahşettikleri bir ortamda TOBB’un nefes kredisi ile 9,9 maliyetli kredi imkanı sağlayarak KOBİ’lere adeta yeni bir can suyu, taze bir nefes verdiklerini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz, bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır bunu da özellikle söylemek istiyorum. Zira girişimci atacağı adımları ne ile atacak, alacağı düşük faizli kredi ile yapacak. Fakat kalkıp Merkez Bankasının ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kalkıp da kredi vermeye yönelirsen yüzde 15, 16, 17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız" ifadelerini kullandı.

"Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum"

"Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta tabii kamu bankaları olmak üzere ve bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz çünkü enflasyon için bazıları farklı sebepler üretiyorlar, yok domates fiyatları artmış, yok patates fiyatları artmış, yok hıyar fiyatları artmış hepsi hikaye, hepsinin dayandığı yer faizdir faiz bunu böyle bilin. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir bunu böyle biliniz ve enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir ve faizle enflasyon doğru orantılıdır, ters orantılı değildir. Kimse bunu bize yutturmasın ama ne yazık ki bakıyoruz güvendiğimiz, inandığımız birçok mahfil burada hala aynı yanlışı işliyor ve ben diyorum ki; TOBB çatısı altında hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz, hükümetimiz de inanıyorum ki bu konuda kararlı duruşla bu süreci işleyecektir ve böylece faizin sömürüsü altında çöken birçok firmalar var, inşallah bundan sonra bu çöküşleri de ülkemizde yaşamayacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Goncagül Özcan
 


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