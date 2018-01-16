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Frene basacağı yerde gaza basınca ortaya bu görüntüler çıktı

Aydın’ın Nazilli İlçesi’ne bağlı İsabeyli Mahallesi’nde alkollü vaziyette direksiyon başına geçen bir mühendis sürücü adeta dehşet saçtı. Alkollü sürücü frene basacağı yerde gaza basınca ortaya film sahnelerini aratmayacak dehşet verici görüntüler çıktı. Kazada ağır yaralanan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

Frene basacağı yerde gaza basınca ortaya bu görüntüler çıktı

16 Ocak 2018 09:36
Frene basacağı yerde gaza basınca ortaya bu görüntüler çıktı - Tıkla İzle

Kaza sabah saat 06:00 sıralarında İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özcan Ö. İdaresindeki 06 DIN 64 plakalı otomobil belediye ek hizmet binası önüne geldiği esnada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan refüje çıkan otomobil aşırı süratli bir şekilde ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, sürücü Özcan Ö. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde sürücü Özcan Ö.’nün aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralının yoğunbakıma alındığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Öte yandan, Özcan Ö.’nün bir jeotermal santralde mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. 

 

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