Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nı unutmadı

Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'nda ilk resmi müsabaka 20 Aralık 1964'te A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçla ile hizmete girdi. Galatasaray ise Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki anılarını 11 Ocak 2011 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadyumu'nda ilk maçını 24 Eylül 1944 tarihinde Süleymaniye'ye karşı oynarken, ışıklarını ise 11 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypazarı Şekerspor maçıyla kapadı. Galatasaray Spor Kulübü, bu önemli günü unutmadı ve resmi internet sitesinden 'Bu kalp seni unutur mu...' başlıklı açıklama yayınladı.

İlk şampiyonluk 1972'de

Galatasaray, Ali Sami Yen'deki ilk şampiyonluk 1971-72 sezonunda Teknik Direktör İngiliz Brian Birch ile yaşadı. Stattaki bir sonraki şampiyonluk için ise sarı-kırmızılılar 15 yıl bekledi ve 1987'de mutlu sona ulaştı. 1994 yılında Bursaspor, 1997'de Ankaragücü, 1998 ve 2000 yıllarında İstanbulspor, 2006'da Kayserispor ve 2008'de Oftaş maçlarının ardından şampiyonluk turları Ali Sami Yen'de yinelendi.

Avrupa titredi

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda birçok Avrupa maçı zaferine ulaştı. En unutulmazlardan biri de deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İsviçre şampiyonu Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek Avrupa zaferine imza attı. Eintracht Frankfurt, Roma, Real Madrid, Barcelona, Milan, Lazio, Manchester United, Borussia Dortmund, Leeds United, Monaco, PSG gibi Avrupa'nın devleri stattan yenilgiyle ya da elenerek ayrılan takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı.

Milli Takımın zaferlerine tanıklık etti

Türk futbol tarihinin önemli başarılardan birinin vizesi Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakada alındı. Milliler, 2002 Dünya Kupası öncesi Avusturya ile yapılan baraj maçlarının ikinci ayağı Ali Sami Yen'de oynadı ve sahadan 5-0 galip ayrılarak 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypazarı Şekerspor maçıyla 11 Ocak 2011'de son kez Ali Sami Yen Stadı çimlerine ayak bastı.

Oğuzhan Ort