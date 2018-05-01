Gizem Örge: 'Finalde 2 Türk takımı olmasını isterim'

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi’nde Eczacıbaşı’nı 3-2’yle geçerek şampiyon olan ve bu sezon 3. kupasını kazanan Vakıfbank’ta başarılı oyuncu Gizem Örge, İHA’ya özel açıklamalar yaptı. 5 senedir Vakıfbank forması giydiğini söyleyen Örge, “Oynadığım en zor final etabıydı. 10 günde 5 maç yaptık. Maç yaptığımız takım da çok kuvvetli bir takım. 2 takım için de çok zor oldu. Hem psikolojik, hem motivasyon hem de performans açısından çok zor bir final serisi oldu. Final maçında benim elim ayağım titriyordu” dedi.

“Kendi oyunumu beğenmedim”

Final serisinde ortaya koyduğu oyunla alkış almasına karşın kendi oyununu çok beğenmediğini söyleyen Gizem Örge, “Böyle uzun bir seri ve zorlu bir mücadelenin ardından kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kulübümün 10. şampiyonluğu, benim de Vakıfbank’taki 5. senem. O yüzden bu başarıya ortak olduğum için çok mutluyum. 5 senede Vakıfbank’la birçok final oynadım ve bu final serisinde kendi oyunumdan çok memnun kalmadım. İnsanların yorumları beni çok mutlu ediyor ama özeleştiri yapmak gerekirse, kendi adıma çok memnun olduğum bir final etabı değildi. 4. Maçta yüzde 100’e yakın bir performans sergiledim. Seri uzun olduğu için bu maçtaki performansımı diğer maçlara yaymak isterdim. Kötü olduğumu düşünmüyorum ama beklediğim performansı sergilediğimi de düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

“Tek dileğim finalde 2 Türk takımının olması”

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu söyleyen Gizem Örge, “Geçen sene Şampiyonlar Ligi Kupası’nı evimize getirmeyi başardık. Vakıfbank bu sene 6. kez üst üste Final-Four’da mücadele edecek. Bu sene yola çıkarken hem 4 kupayı kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi Kupası’nı üst üste 2 kez evimize getirmek için yola çıktık. Hedeflerimizin yüzde 75’ini başardık ve 3 kupayı aldık. Tek hedefimiz şu anda Şampiyonlar Ligi. İnşallah bunu da evimize getireceğiz” dedi. Eczacıbaşı’nın CEV Kupası’nı kazanması ve Galatasaray’ın da Final-Four’da olmasıyla ilgili olarak da konuşan başarılı oyuncu, “Türk takımlarını Avrupa’da ve dünyada başarılı görmek onur verici. CEV Kupası’nı kazanan Eczacıbaşı’nı kutluyorum. Sadece voleybol açısından da değil, basketbol ve futbolda Türk takımlarının başarılı olması çok önemli, çok güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi’nde tek dileğim, 2 Türk takımının finalde mücadele etmesi. İnşallah bu sene finali 2 Türk takımı oynar” diye konuştu. Final-Four’un çok zorlu geçeceğini de sözlerine ekleyen Örge, “Lig ya da eleme maçlarına benzeyen maçlar değil bunlar. Final, telafisi olmayan ve farklı psikolojiyle oynanan bir maç. Biz de elimizden geleni yapacağız, Galatasaray da elinden geleni yapacaktır. Şimdiden hayırlısı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın