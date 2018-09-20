Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz arasındaki gerilim tırmandı | Hadise ve ablası sosyal medyada birbirine girdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz dün akşam sosyal medya üzerinden tartıştı. Hadise, geçtiğimiz günlerde arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açmıştı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki gerginlik sosyal medyaya da sıçradı. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz Temmuz ayında intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri günlerce konuşulmuştu.





Hadise, bu olay sonrası menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmişti. Hülya Açıkgöz, “Hadise ile aramızda sorunlar var, zamanla çözeriz. Bizim ailemiz yıkılmaz” açıklamasını yaparken, Hadise ablasına “Üzerimden haksız kazanç elde etti” diye dava açmıştı.

Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen kardeşler arasındaki sular durulmadı. Hadise ile ablası dün Instagram'da kapıştı. Hülya Açıkgöz “İntikam çok tatlı bir kelime, sen ne dersin?” yazdı.

Hadise “İntikam mı? Yok, ben çok tembelim. Şurada oturup karmanın seni mahvetmesini izleyeceğim” oldu. Hülya Açıkgöz de şu karşılığı verdi: “Seyret bakalım neler yapacağım. Bir tek sosyal medya hayatın kalacak. Ne kadar da üzücü bir hikaye!” notuyla yanıt verirken daha sonra bu paylaşımını sildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesi intihar girişiminde bulunmuş, intihara teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu iddia edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurma kararı almıştı.