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Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi

Şili’de hastanede bir sağlık personeli, tartışma sırasında hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi

03 Ağustos 2017 18:42
Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi - Tıkla İzle

Şili’nin liman şehirlerinden biri olan Valparaiso’da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir hastanede çalışan sağlık personeli, hamile olan iş arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kadının saçından tutan görevli, onu kapıya çarptı ardından da itti. Korkusundan hiçbir karşılık veremeyen kadın ise saçlarına adamın elinden kurtarmaya çalıştı. Hamile kadın, yerdeki çantaları alıp gitmek için harekete geçtiğinde ise adam kadının karnına sert bir tekme attı. Kadını hastanenin güvenlik görevlileri kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı İl Müdürü Waleska Castillo, kadının avukatını arayarak gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı yapabileceklerini aktardığı öğrenildi. Hamile kadının şikayetçi olduğu da belirtilirken karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

Etiketler: hamile kadın, Şili, tekme


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