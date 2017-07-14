İhlas Ev Aletleri'ne Avrupa'dan bir ödül daha

Dünya standartlarında ürettiği ürünler ile Türkiye’nin ilk su arıtma ve temizlik robotu üreticisi olan İhlas Ev Aletleri, 1991 yılından bu yana müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

2016 yılında en ileri yerli teknoloji ile piyasaya sürülen Aura Cebilon Plus Su Arıtma modeli, piyasaya çıkmasından hemen sonra Alman Iconic firması tarafından tasarım ödülü ile ödüllendirildi. Bu ödülden beş ay gibi kısa bir süre sonra dünyanın sayılı tasarım firmalarından İtalyan A Design firması tarafından bir tasarım ödülü daha kazandı. İtalya’da düzenlenen törende ödülü İhlas Ev Aletleri adına Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kaya aldı.

Ödülle ilgili olarak İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber şunları söyledi:

İçinde bulunduğumuz global krize rağmen ülkemizdeki ekonomik hareketliliğin sürdürülebiliyor olması ekonomimizin alt yapısının ve Türk insanının çalışkanlığını ortaya koyuyor. Üreticiler olarak ülkemize yaptığımız endüstriyel üretim ve istihdam katkısı, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı günlere rağmen ticaretin ciddi anlamda sekteye uğramadan işliyor olması bizim ve ülkemiz adına sevindirici.

Bizim en büyük farkımız, bizzat çalışanlarımız ile yan yana kol kola çalışarak sektörün ihtiyaçlarını önceden algılayıp son kullanıcının en büyük destekçisi olmaktır. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan sinerji hem kalite hem de motivasyonumuza etki ediyor. Uluslararası alanda aldığımız ödüller gelecek için vizyonumuza katkı sağlarken sosyal anlamda gelişmemizi sağlıyor.

Uçtan uca hizmet verebilmenin olmazsa olmaz şartlarından biri Ar-Ge’dir tabi ki. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin sayılı Ar-Ge Merkezlerinden birine sahip olmamız başarımızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Sahip olduğumuz 1.000 metrekarelik Ar-Ge Merkezi’nde, sürdürülebilir, yenilikçi, sistemli çalışma anlayışı içerisinde günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamında yeni ürün ve süreçleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Bu vesile ile yeni tasarım ödülünü hak etmemizde emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu ödül, yeni ürünler ve yeni ödüllerin göstergesi olacaktır.