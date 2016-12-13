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Instagram'a girenler dikkat!

Facebook bünyesinin bir parçası olan Instagram günden güne kendini yenilemeye devam ediyor.Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu, şimdi de önemli güvenlik güncellemeleri getiriyor.

Instagrama girenler dikkat!

13 Aralık 2016 09:26

Geçtiğimiz dönem Facebook tarafından satın alınan Instagram yeni özelliklere kavuşuyor.Şirketin CEO’su Kevin Systrom tarafından duyurulan yeni güncelleme ile birlikte Instagram’ın daha güvenli olmasını hedefleniyor. 

YORUMLARI KAPATABİLİRSİNİZ

Daha önceden ünlüler dahil olmak üzere çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilen yorumları devre dışı bırakma, artık tüm hesaplar için geçerli olacak. Kullanıcı, herhangi bir gönderi eklerken son aşamada “Gelişmiş Ayarlar” butonuna tıklayarak yorumları kapatmak için gerekli olan seçeneği bulabilecekler.

İSTEMEDEĞİNİZ TAKİPÇİLERİ SİLEBİLECEKSİNİZ

Hesabınızı gizli olarak kullanıyor ve takipçi olarak kabul ettiğiniz bazı kişileri artık takipçiniz olmaktan çıkartmak istiyorsanız, yeni güncellemeyle bunu yapabileceksiniz. Takipçilerinizden çıkarttığınız kişiler durum ile ilgili herhangi bir bildirim veya haber, almayacaklar.

INSTAGRAM'A ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

7 gün 24 saat aralıksız olarak raporları inceleyecek olan Instagram ekibi, bu kişileri fark ettirmeden onlara yardımcı olabilecek yerlerle iletişime sokacak.Paylaştığı gönderi veya yaptığı yorumlardan bir takım psikolojik zor durumlardan geçtiğini anladığınız kullanıcıları anonim olarak Instagram’a şikayet edebileceksiniz.

YAPILAN YORUMLARI BEĞENME ÖZELLİĞİ

Aynı zamanda güncelleştirme ile birlikte artık yorumları da tıpkı gönderilerde olduğu gibi beğenebilecek, diğer bir değişle kalp atabileceksiniz.

Etiketler: Facebook, Instagram


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