Diğer
Kategoriler

İranlılar Van’da coşuyor

Nevruz tatili nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, dünyaca ünlü Arash ve Sasy konseriyle coştu.

İranlılar Vanda coşuyor

23 Mart 2018 13:05

Beş yıldızlı Double Tree by Hilton Van Otel'de düzenlenen Arash ve Sasy konserine İranlılar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde, İranlı sanatçılar Arash ve Sasy, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla adeta dinleyicileri mest etti. Kimi şarkılarla hüzünlenen İranlı turistler, hareketli şarkılarla da dans etmenin tadına vardı. 

Van’da bu tür konserlerin düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden İranlı turistler, “Arash ve Sasy’i daha önce izleme fırsatı bulamamıştık. Bu konser için Van’a geldik. Arash ve Sasy’i çok seviyoruz. Çok güzel bir konser oldu. Çok eğlendik. İnşallah bu tür konserler sürekli düzenlenir” dedi. 

Nevruz ile ilgili de konuşan İranlı turistler, yeni yılın Türkiye ve İran başta olmak üzere herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.  

Atilla İdiz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç