Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Caddesi üzerindeki bir inşaata ait iş makinesi, vinç yardımıyla seyir halindeki araçların üzerinden yolun karşısına geçirilmek istendi. Caddede seyreden vatandaşların can güvenliği hiçe sayılarak, iş makinesinin vinçle cadde üzerinden taşınması Murat Ziya Şit isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Olaya tepki gösteren Şit, “Ana cadde. Düşse kaçacak yer yok. Trafik yoğundu. Önümüzdeki arabanın üzerinden geçti. Aramızda bir mesafe bıraktık. Yanları kapalı bir inşaat vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bu gibi durumlarda daha dikkatli olmak lazım. Gerekli tedbirlerin alınması lazım” dedi.

Murat Horoz - Mustafa Esen



