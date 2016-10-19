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İşçilerin kaldığı konteynerlar yandı

Körfez Yavuz Selim mahallesinde bir inşaat firmasına ait inşaat sahasında bulunan işçilerinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.

İşçilerin kaldığı konteynerlar yandı

19 Ekim 2016 07:25
İşçilerin kaldığı konteynerlar yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre saat 20:30 sıralarında sebebi belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer konteynerlara da sıçradı. Görevlilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. İşçilerin uyumadığı bir saate meydana gelen ve olası bir can kaybının da şans eseri önüne geçilen yangında iddiaya göre 6 konteyner ve işçilere ait eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

İsmail Kurt

Etiketler: konteynır, yangın


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