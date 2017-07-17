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İtalya'dan mülteci çocuklar için üzücü karar

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, mülteci çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesi için henüz uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

İtalyadan mülteci çocuklar için üzücü karar

17 Temmuz 2017 19:21

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, 800 bin mülteci çocuğa vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda yürütülen çalışmaların ertelendiğini bildirerek, "Henüz bunun için uygun bir ortam yok" dedi. Gentiloni'nin açıklamasına sağ kanat partilerden destek gelirken, göçmen gruplar, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

Lüksemburg ise kararın ardından Avrupa Birliği'ne göçmenler için ayrılan fonun Libya'daki toplama kamplarına gönderilmesini önerdi.
Bu yıl 88 bin mülteci Akdeniz sularından İtalya'ya ulaştı. Yetkililer, rakamların geçen yıla oranla iki kat arttığını bildirdi. 


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