İspanya’nın Reus kentinde yapılan Türkiye-AB Danışma Delegasyonu toplantısında söz konusu derneğin açıklamaları da değerlendirildi.

Toplantıya katılan Karadeniz Fındık ve Mamulleri adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Hilmi Durak, komisyon tarafından konu ile ilgili olarak basında yer alan açıklama ve haberlerin de değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa Komisyonu, FRUCOM, Caobisco ve Copa-Cogeca yetkililerinden oluşan AB Delegasyonu, söz konusu açıklamayı mesnetsiz, gerçek dışı ve dikkate alınmasına gerek olmayan bir beyan ve haber olarak değerlendirmiştir. Modern ve en son teknolojiye sahip tesislerde işlenen Türk fındıklarının kalitesi ve güvenilirliği konusunda en küçük şüpheye bile yer olmadığı da ifade edilmiştir.”

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi kararı çerçevesinde her yıl yapılan toplantıya Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün yanı sıra Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu üyeleri katıldılar.