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İzmir’de hakim ve savcılara FETÖ operasyonu

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 hakim ve savcı gözaltına alındı.

İzmirde hakim ve savcılara FETÖ operasyonu

02 Aralık 2016 09:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 192 hakim ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçlamasıyla 1 Aralık 2016 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında İzmir merkez, Çeşme, Torbalı, Kınık, Dikili ve Bergama ilçelerinde görev yapan 8 hakim ve savcı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gece saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hakim ve savcılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, FETÖ’ye finans desteği sağlayanlara yönelik yapılan operasyonda ise gizli tanıkların ifadesi doğrultusunda İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: fetö, hakim, savcı


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