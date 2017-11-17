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Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti

Bir bina önünde park halinde bulunan aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelilerin güvenlik kamerasına el sallayacak kadar rahat olması pes dedirtti. Arabadan yaklaşık 2 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızların pişkin tavırları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti

17 Kasım 2017 09:52
Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir binaların önünde park halinde bulunan araçları ışıklarla inceleyen 2 hırsız, tam güvenlik kamerasının altındaki minibüsü gözüne kestirdi. Camı içeriye doğru kırarak açan hırsızlardan bir tanesi araca binip, minibüs içerisindeki çantaları arkadaşına verdi. Çantaları kenara bırakan hırsız arkadaşının araçtan çıkmasını arkadaşını beklerken, güvenlik kamerasına el salladı. Hırsızın rahat tavırları ve pişkin bir şekilde güvenlik kamerasına el sallaması pes dedirtti.

Hırsızların arabadan yaklaşık 2 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldığı öğrenilirken yaşanana o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Etiketler: hırsız

 

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