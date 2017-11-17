Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, bir binaların önünde park halinde bulunan araçları ışıklarla inceleyen 2 hırsız, tam güvenlik kamerasının altındaki minibüsü gözüne kestirdi. Camı içeriye doğru kırarak açan hırsızlardan bir tanesi araca binip, minibüs içerisindeki çantaları arkadaşına verdi. Çantaları kenara bırakan hırsız arkadaşının araçtan çıkmasını arkadaşını beklerken, güvenlik kamerasına el salladı. Hırsızın rahat tavırları ve pişkin bir şekilde güvenlik kamerasına el sallaması pes dedirtti.

Hırsızların arabadan yaklaşık 2 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldığı öğrenilirken yaşanana o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.