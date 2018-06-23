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Kaygan zemin kaza getirdi: 2 yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaygan zemin kaza getirdi: 2 yaralı

23 Haziran 2018 21:57

Alınan bilgiye göre, Kaza Alaplı Belediye Plajlar mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametine giden Ergin K (39) yönetimindeki 67 TY 003 plakalı otomobil, aşırı hız ve yolun kaygan olması nedeniyle, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki Gabarimetre direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ergin K. ile araç içerisinde bulunan Baykal A yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. 

Ertuğrul Yüksel
 

 

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