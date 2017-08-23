Diğer
Kategoriler

Kiracı kadın tabancayla apartman yöneticisini vurdu

Samsun’da bir kadın, apartman yöneticisi şahsı tabancayla vurarak yaraladı.

Kiracı kadın tabancayla apartman yöneticisini vurdu

23 Ağustos 2017 18:41
Kiracı kadın tabancayla apartman yöneticisini vurdu - Tıkla İzle

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Muhammet Atila ile apartmanda bulunan kiracı Döne Y. (24) arasında sözlü tartışma yaşandı. Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, genç kadının kapısını çalarak iddiaya göre, “Eve kimin gelip gittiği belli değil. Her gün farklı kişiler geliyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Aidat da ödemiyorsunuz” diye ikaz etti.
Bunun üzerine sözlü tartışma büyüdü. Daha sonra evde bulunan tabancayı alan kadın, apartman yöneticisini sırtından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan yönetici, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren Döndü Y. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay anında evde bulunan bir kadın da gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Şahin Binici
 

Etiketler: kira, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç