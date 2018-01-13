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Kırşehirli baba ile kızı 27 yıl sonra kavuştu

Kırşehirli baba Sefai Kaya, Champigneulles’li Fransa’da yaşayan kızı Sabrina'yı 27 yıl sonra televizyon programı aracılığıyla buldu. Sabrina, programdan sonra babası ve kızlarının yanına Mucur'a geldi.

Kırşehirli baba ile kızı 27 yıl sonra kavuştu
Film gibi olay! - Foto Galeri

13 Ocak 2018 10:04
Kırşehirli baba ile kızı 27 yıl sonra kavuştu - Tıkla İzle

Kırşehirli Sefai Kaya 27 yıl önce işçi olarak gittiği Cibuti'de tanıştığı bir kadınla arkadaş oldu. Birlikte olduğu kadının hamile olduğunu bilmeyen Sefai Kaya, iş bitiminde ülkesine geri döndü. Sefai Kaya, ardından memleketi Kırşehir'de evlendi ve yeni bir hayat kurdu. İki kız çocuğu babası olan Kaya, yıllar önce Cibuti'den ayrılmadan önce unuttuğu kimliğinin, üçüncü kızını bir gün karşısına çıkaracağını bilmiyordu. Kızı Sabrina 14 yaşından itibaren babasından bir iz aradı. En sonunda babasının yıllar önce çalıştığı şirkete gitti ve unutulmuş kimliğe ulaştı. Ardından Türkiye'de bir televizyon programı aracılığıyla babasına seslenen genç kız, sonunda muradına kavuştu. Sabrina 27 yıl sonra babasının memleketine geldi. Sabrina hem yıllardır aradığı babasına kavuştu hem de iki yeni kız kardeş sahibi oldu.

"İkimizde gözyaşlarımızı tutamadık"

Sabrina'yı ekranda görünce, kendi kızlarına çok benzettiğini söyleyen baba Sefai Kaya, "Eşime anlattım, o da bana DNA testi yaptırmamı, eğer kızımsa ona sahip çıkmamı söyledi. Daha sonra kızım olduğunu öğrendik. Programda buluştuk. İkimiz de gözyaşlarımızı tutamadık. Her şey bir anda ortaya çıktı" dedi.

"Baban öldü dediler ama aramaktan vazgeçmedim" 

13 yıl süren arayışından sonra mutluluğa ulaşan Sabrina ise, “Babamı 14 yaşında aramaya başladım. Baban öldü dediler ama ben inanmadım. Babamla karşılaştığımdaki hislerimi anlatmak çok zor. 27 yıl boyunca buluşma anını bekledim. Karşımda görünce bende şok oldum. Çok mutluyum. Türkiye’de bu sıcaklığı beklemiyordum. Babama kırgınlığım yok. Annem babamı bana olumsuz anlatmadı. Kızgın değilim” diye konuştu.
Sefai Kaya’nın eşi Fatma Kaya da, "Televizyonda ilk gördüğümde bizim olduğunu bildim. Yapacak bir şey yok. Kanatsız bir kuş, çocuklarımın kardeşi eşime her türlü destek oldum yine de olurum. Bizim için problem yok. Eşimde mecburen sahip olacak kendi çocuğu” ifadelerini kullandı. 

Enderhan Öz

Etiketler: Kırşehirli baba Sefai Kaya

 

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