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Kürtaj davasında karar

Adana'da özel sağlık kuruluşunda gebeliği 10 haftanın üzerindeki kadınlara kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan 18 sanıktan 8'i, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.


21 Ekim 2016 13:28

Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkan doktorlar Hasan İ. ve Cengiz C. ile Ayhan K, Veli T, Adem T, Zarife E, Gönül G. ve Necati B., gebeliği 10 haftanın üzerindeki kadınlara kürtaj yaptıkları gerekçesiyle 2'şer yıl hapse mahkum edildi. Sanıkların cezaları, duruşmalardaki iyi halleri dikkate alınarak 1 yıl 8 aya düşürüldü. Dr. Cengiz C. ile Adem T. ve Ayhan K'nın cezaları 2 yıl ertelendi, diğer sanıklar hakkında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Özel sağlık kuruluşunun sahipleri Zeki K. ve Bülent K. ile Eda E, Tilbe M, Evrem K, Gül Derya M, Leyla İ, Nazlı K.S, yaşları 18'den küçük A.E. ile N.T. ise beraat etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gebeliği 10 haftanın üzerindeki kadınlara kürtaj yapıldığı iddiasıyla 21 Kasım 2013'te özel bir sağlık kuruluşuna düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük ve 25 haftalık hamile A.E'ye 9 bin lira karşılığında, 12 haftalık gebe E.E'ye ise bin 200 lira karşılığında kürtaj yapıldığı, paranın bir kısmının peşin alındığı, kalan kısmı için senet imzalatıldığı belirtilmişti. 

Etiketler: adana, karar, kürtaj davası


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