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Liseli kızlar selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde selfie çekmek için yük vagonlarının üzerine çıkan lise öğrencisi 2 kız, elektrik akımına kapıldı.

Liseli kızlar selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

18 Ocak 2017 14:57

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol tren garında beklemekte olan yük treni vagonları üzerinde selfie çekmek isteyen lise öğrencisi İrem U. ve Gülcan A., yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılan 2 genç kız, bulundukları yerden alınarak 112 sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızlardan birinin tedavisine yoğum bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin


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