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Mehmet Erdem yelkenciler için sahne aldı

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem şarkılarını The Bodrum Cup yarışacak yelkenciler için söyledi.

Mehmet Erdem yelkenciler için sahne aldı

18 Ekim 2016 07:52

Era Bodrum Yelken Kulübü’nün çatısı altında organize edilen “28. The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali ve Regatta” düzenlenen kortej yürüyüşü ve kampana çanının çalınması ve Mehmet Erdem konseri ile başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen, The Bodrum Cup’ta bu yıl 28’inci kez yarış heyecanı yaşanıyor. Bodrum’un ilk ve tek deniz festivali The Bodrum Cup, 17- 22 Ekim 2016 tarihleri arasında yelken tutkunlarının yine dev mücadelesine sahne olacak.

Organizasyonun ilk günü Marina Yacht Kulüp’te, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Yarış Komitesi Başkanı İlker Bayındır, Teknik Komite Başkanı Uğur Ayaz ve hakem Gökhan Ünal tarafından Turkish Airlines’ın sponsorluğunda yelkencilere yarış detaylarıyla ilgili brifing verildi. Brifingin ardından Milta Marina önünde toplanan yarışçılar, Karşıyaka Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Caddesi boyunca Belediye Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yaptı. Korteje aralarında The Bodrum Cup Onursal Başkanı ve Era Yelken Kulübü Yöneticisi Erman Aras’ın da bulunduğu The Bodrum Cup ekibiyle birlikte CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürü Emre Tümer, Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Müdürlüğü Koordinatörü Özer Zoroğlu, Bodrum Liman Başkanı Attila Beyli, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ve Taner Uslu, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri, yarışmacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kortejde her yıl geleneksel olarak tarihin ilk kadın amirali Kraliçe Artemisia’nın Bodrum’a gelişi canlandırıldı. Artemisia rolünü de hazırlanan sembolik tahta oturan Selda Deliormanlı üstlendi. The Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışa katılan tüm yelkencilere başarılar dileyerek; “Bu bir hayaldi, sevgili Erman abimizin başlattığı. Biz de Bodrum’un gençleri olarak elimizden geleni yapmaya başladık. Bu yıl The Bodrum Cup’un yine eski rakamlarını yakalamış bulunuyoruz. Sezonun ve ülkemizin bu üzücü durumuna göre Bodrum Cup’un yarın itibarıyla herkese umut olmasını istiyoruz. Yola bunun için çıktık. Çok güzel projelerimiz var, konserlerimiz var. Ben başta belediye başkanımız Mehmet Kocadon olmak üzere destek veren tüm sporlara, tüm kurumlara, çok teşekkür ediyorum ve başta Erman Aras olmak üzere bize güvendiği için burayı dolduran, bize güvenen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı bir yarışma olmasını diliyorum.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise “Gerçekten 28 yıllık emeği, bugün burada hep beraber görüyoruz. Bu birlik ve beraberliği, bu kardeşliği, Ege’nin güzel rüzgarlarıyla komşu kesime de götüreceğiz. İnanıyorum ki bu sadece bir yelken yarışı değil aynı zamanda festival havasında, Bodrum’a ve komşularına büyük ekonomik bir katkıdır. Bu katkıyı sağlayan tüm deniz camiasına ve kara tarafına bir defa daha teşekkür ediyorum. Yarışların hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kortej yürüyüşü ve kampana çalındıktan sonra gece ise Mehmet Erdem’in konseri ile birlikte The Bodrum Cup yarışları başlamış odu. Konser yarışmaya katılacak yelkencilerin yanı sıra Erdem hayranları da yoğun ilgi gösterdi.

Etiketler: Mehmet Erdem


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