İddiaya göre, bir süredir başka bir yere tayin olmaya çalışan U.B (34), personel sıkıntısı nedeniyle bu talebine olumlu cevap alamayınca polis ve diğer görevlilerin yanında devlete, kaymakama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfür etti.

Olayın ardından gözaltına alınan U.B, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak Gümüşhane Arzular E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine gönderildi.

Türk Ceza Kanununun 299.maddesinde Cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, verilecek cezanın suçun alenen işlenmesi halinde, altıda biri, basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde üçte biri oranında artırılacağı şeklinde yer alıyor.

Recep Ergin