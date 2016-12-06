Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunköy Mahallesi, Mut-Karaman karayolunda meydana geldi. İlyas Harmankaya (71) yönetimindeki oto parçası yüklü 42 CEC 47 plakalı kamyon, "ölüm virajı" olarak bilinen mevkide, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada kamyonda bulunan sürücü İlyas Harmankaya ve Mustafa Karahan (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri, hastane morguna götürüldü.

Hasan Çetin