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N'Doye gönderiliyordu, kurtarıcı oldu

Sezon başında bir süre takımdan ayrı çalışan ve gönderilmesi gündeme gelen Senegalli golcü Dame N'Doye, Galatasaray deplasmanın da attığı golle sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililere kurtarıcı oldu.

NDoye gönderiliyordu, kurtarıcı oldu

23 Ekim 2016 13:06

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'den transfer ettiği Senegalli futbolcu Dame N'Doye, bordo-mavili forma altında ligdeki ilk golünü Galatasaray’a attı. Geldiği ilk dönemde takıma katkı sağlayamayan oyuncu devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e kiralık olarak gönderilmişti.

Sezon başında yıllık aldığı 2 milyon 500 Bin Euro’nun bordo-mavili kulübün yeni planlaması içinde yüksek gelmesi nedeniyle takım bulması istenen ve çalışmalarını Kadir Özcan Tesisleri'nde takımda ayrı olarak bir süre sürdüren Dame N’Doye, yapılan görüşmeler sonrası aldığı yıllık ücreti 1 milyon 700 Bin Euro’ya indirmeyi kabul etmişti. Yönetim ve Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ortak kararıyla takımın Macaristan kampına dahil olan Senegalli oyuncu fizik ve kondisyon eksiklerini gidermeye çalıştı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Ersun Yanal’ın, Senegalli oyuncu Aytemiz Alanyaspor maçında 24 dakika ve Akhisar Belediyespor maçında 19 dakika görev verirken Galatasaray maçında ise ilk on birde sahaya sürerek 90 dakika görev verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, büyük bir sıkıntı yaşadığı gol yollarında Suk ve Muhammet Demir’den beklediği verimi alamayınca sezon başı gönderilmesi gündemde olan N’Doye’yi ilk on birde sahaya sürdü ve oyuncu uzun süredir deplasmanda gol atamayan takımının ilk golünü atarken, kendisi de Trabzonspor forması altında ligdeki ilk golünü kaydetti.  

Gökmen Şahin

Etiketler: galatasaray, Trabzonspor


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