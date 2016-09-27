Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Arslan yaptığı konuşmada, KKTC ile birçok işbirliği yapıldığına vurgu yaparak, "Hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC’nin varlığı, güveneliği ve refahı için dün olduğu gibi bugün de gelecekte de birlikte kararlı bir duruş sergileyerek tam destek içerisinde bir çok alanda proje yapmamız söz konusu ki bunun gereğini yapıyoruz. Bu çerçevede bakanlığımızla KKTC için ulaştırma ve haberleşme sektöründe 2004-2015 yılları arasında cari fiyatlarla yaklaşık 500 milyon TL’lik kaynak aktarılmış ki cari fiyat ifadesi kullandım bu 300 milyon dolar ediyor. Yine KKTC’nin karayolu ağının tamamlanması, hava ve deniz yolu taşımacılığının iyileştirilmesi, haberleşme alt yapısının geliştirilmesi amacıyla da birçok yatırım desteklenmiş, 2016 yılında da ulaştırma ve haberleşme sektörü için 123 milyon TL’lik kaynak ayrılmıştır. Karayolu alanında özellikle KKTC’nin Karayolu Master Planı kapsamında 2012-2020 yıllarını içeren 255 km’lik bölünmüş yol, 145 km’lik tek yol olmak üzere 400 km yeni yol yapımı hedeflenmiş. Bunun için de bu yıl 44 milyon TL’lik bir kaynak aktarılmış" diye konuştu.

Bakan Arslan, deniz ulaştırmasında da KKTC’nin deniz alanındaki çevre emniyetiyle deniz güvenliğinin arttırılmasının altını çizen Bakan Arslan, "Özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ile bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar da dikkkate alındığında yaşanan yasa dışı göç, kaçakçılığın takibi ve önlenmesine yönelik de tedbirlerin alınması amacıyla ’Gemi Trafik Yönetim Sistemi Projesi’ni yine birlikte hayata geçiriyoruz. Haberleşme alanında KKTC ile birçok projede birlikte imzalar attık. E-Devlet ptojesi kapsamında şu an fiziki gerçekleşmesi yüzde 35 olan bir proje geliştiriyoruz, bu kapsamda yüzde 70’i tamamlanan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile yüzde 80’i tamamlanan E-Nüfus projesini de bu sene sonuna kadar birlikte tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, 15 Temmuz darbe gişrişimini kınadıklarını belirterek, "Varoluşumuzun en büyük dayanağı Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti dolayısıyla her başımız sıkıştığında veya bir yola adım atmak istediğimizde Anavatanımız Türkiye’nin her zaman katkılarını görmekteyiz. Bugünkü ziyaretimiz bütün projelerimizin bir kez daha ele alınıp değerlendirilmesidir" dedi.

Dürüst, Bakan Arslan’ı KKTC’ye davet ettiğini belirtti.