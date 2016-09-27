Diğer
Kategoriler

O ülkeyle bir çok konuda işbirliği yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC’nin varlığı, güvenliği ve refahı için dün olduğu gibi bugün de gelecekte de birlikte kararlı bir duruş sergileyerek tam destek içerisinde bir çok alanda proje yapmamız söz konusu ki bunun gereğini yapıyoruz" dedi.

O ülkeyle bir çok konuda işbirliği yapıldı

27 Eylül 2016 18:31

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Arslan yaptığı konuşmada, KKTC ile birçok işbirliği yapıldığına vurgu yaparak, "Hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC’nin varlığı, güveneliği ve refahı için dün olduğu gibi bugün de gelecekte de birlikte kararlı bir duruş sergileyerek tam destek içerisinde bir çok alanda proje yapmamız söz konusu ki bunun gereğini yapıyoruz. Bu çerçevede bakanlığımızla KKTC için ulaştırma ve haberleşme sektöründe 2004-2015 yılları arasında cari fiyatlarla yaklaşık 500 milyon TL’lik kaynak aktarılmış ki cari fiyat ifadesi kullandım bu 300 milyon dolar ediyor. Yine KKTC’nin karayolu ağının tamamlanması, hava ve deniz yolu taşımacılığının iyileştirilmesi, haberleşme alt yapısının geliştirilmesi amacıyla da birçok yatırım desteklenmiş, 2016 yılında da ulaştırma ve haberleşme sektörü için 123 milyon TL’lik kaynak ayrılmıştır. Karayolu alanında özellikle KKTC’nin Karayolu Master Planı kapsamında 2012-2020 yıllarını içeren 255 km’lik bölünmüş yol, 145 km’lik tek yol olmak üzere 400 km yeni yol yapımı hedeflenmiş. Bunun için de bu yıl 44 milyon TL’lik bir kaynak aktarılmış" diye konuştu.

Bakan Arslan, deniz ulaştırmasında da KKTC’nin deniz alanındaki çevre emniyetiyle deniz güvenliğinin arttırılmasının altını çizen Bakan Arslan, "Özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ile bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar da dikkkate alındığında yaşanan yasa dışı göç, kaçakçılığın takibi ve önlenmesine yönelik de tedbirlerin alınması amacıyla ’Gemi Trafik Yönetim Sistemi Projesi’ni yine birlikte hayata geçiriyoruz. Haberleşme alanında KKTC ile birçok projede birlikte imzalar attık. E-Devlet ptojesi kapsamında şu an fiziki gerçekleşmesi yüzde 35 olan bir proje geliştiriyoruz, bu kapsamda yüzde 70’i tamamlanan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ile yüzde 80’i tamamlanan E-Nüfus projesini de bu sene sonuna kadar birlikte tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, 15 Temmuz darbe gişrişimini kınadıklarını belirterek, "Varoluşumuzun en büyük dayanağı Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti dolayısıyla her başımız sıkıştığında veya bir yola adım atmak istediğimizde Anavatanımız Türkiye’nin her zaman katkılarını görmekteyiz. Bugünkü ziyaretimiz bütün projelerimizin bir kez daha ele alınıp değerlendirilmesidir" dedi.

Dürüst, Bakan Arslan’ı KKTC’ye davet ettiğini belirtti.

Etiketler: ahmet arslan


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!