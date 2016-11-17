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Obama, Merkel ile görüşmek için Başbakanlığa geldi

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirmek üzere Başbakanlık binasına geldi.

Obama, Merkel ile görüşmek için Başbakanlığa geldi

17 Kasım 2016 18:04
Obama, Merkel ile görüşmek için Başbakanlığa geldi - Tıkla İzle

ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından görevi Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Barack Obama, veda turunun ilk durağı olan Yunanistan’ın ardından dün akşam saatlerinde Berlin’e gelmişti. Obama, bugünkü temasları kapsamında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirmek üzere Başbakanlık binasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından karşılanan Obama, basın mensuplarına el salladı. Obama ve Merkel daha sonra görüşme gerçekleştirmek üzere Başbakanlığa geçti.

Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi beklenen Obama, daha sonra onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Başbakanlık binasında verilecek yemeğe siyaset, ekonomi, diplomasi çevrelerinden iki ülke ilişkilerine katkı sağlamış isimlerin katılması bekleniyor. Obama, yarın sabah saatlerinde ise Merkel’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İngiltere Başbakanı Theresa May, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile bir araya gelecek.
Obama’nın ziyareti nedeniyle Berlin’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Obama’nın ikamet edeceği otel çevresi trafiğe kapatılırken bölgede görev alan polis ve güvenlik görevlisi sayısı ise arttırıldı. 

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık binası, görüşme


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