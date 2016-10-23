Balıkesir'de, Subay Orduevi önünde bomba paniği yaşandı. Orduevinin önüne bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis Orduevi'nin önünü güvenlik şeridi ile kapatarak, bomba imha ekiplerine haber verdi. Bomba imha uzmanı çantaya müdahale için hazırlandığı sırada polisin yanına gelen bir genç, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Kimlik bilgileri ve çantası incelenen şahıs olay yerinden uzaklaşırken, meraklı gözlerle olayı seyreden vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.



Taşkın Sarıca

BALIKESİR