ÖZET İZLE: Arsenal 3-1 Milan Maçı Özeti ve Golleri İzle |Arsenal Milan Maçı Kaç Kaç bitti?

Avrupa Ligi'nde bu akşam elde ettiği 2-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı. Milan'ı bu maçta 3 -1 mağlup eden Arsenal, çeyrek finale oldukça rahat çıktı. Milan ise zoru başararak Ada’dan tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyordu ancak öyle olmadı. Emirates'te oynanan maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetti. Peki Arsenal Milan maçı kaç kaç bitti? Arsenal Milan maç özeti... Arsenal Milan maçı gollerini kim attı? Arsenal Milan maç özeti izle... Arsenal Milan maç özetini nereden izleyebiliriz? İşte Arsenal Milan maç özeti hakkında tüm bilgiler...

ARSENAL 3 - 1 MİLAN

İKİ TAKIM BURAYA KADAR NASIL GELDİ?

Milan, AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu lider tamamladı. Son 32 Turu'nda ise Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile eşleşen takım rakibi 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti ve bir üst tura yükseldi.

Arsenal ise H Grubu'nda Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov ile mücadele ederken, grubu lider tamamladı. Son 32 Turu'nda eşleştiği Östersunds'u ilk maçta 3-0 yenen takım, diğer maçta 2-1 yenilse de turu geçmeyi başardı.

