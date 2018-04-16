Protein tozlarındaki tehlikeler

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi, Farmakolaji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İsbir, spor yapanların kısa sürede kaslı vücuda ulaşmak için sıklıkla kullandığı “protein tozları”nın geri dönüşü olmayan hasarlara neden olduğunu belirtti.

İsbir açıklamasında şunları kaydetti:

"Günümüzde, sentetik protein dediğimiz bitkisel kaynaklı veya whey ya da kasein proteini dediğimiz 2 türlü proteinimiz var. Bunların ikisi de sütten üretiliyor. Bu proteinleri ancak yaşlılara öneriyoruz. Metabolizması bozulmuş, proteini aminoasite döndüremeyecek kişilere öneriyoruz. Son zamanlarda bitkisel proteinler çıktı ve bunların zararları oldukça fazla Bizim çok meşhur bir sözümüz vardır, “Her şey zehirdir; aradaki farkı ayıran dozdur” diye. Sindirim sistemine zararları var, whey ve kasein proteinler sütten üretilmiştir. Eğer kişinin vücudu laktoza tepki veriyorsa; ki bunu bilmesi çok zordur, bunları kullanmaya başladığı andan itibaren bağırsak, sindirim sistemi bozulur. Kusma ve ishal gibi olaylar ortaya çıkar.

Bu tozların alınış amaçları farklı. Yaşlılarda beslenme zorluğu varsa zaten doktorun kontrolünde alır. Ama bir sporcunun bunu kullanması zararlıdır. Çünkü kontrolsüz kilo almaya neden olur. Bu proteini alıyorsanız ve o protein alımına uygun spor yapmıyorsanız, farkında olmadan kilo almaya başlarsınız. Çünkü bu proteinler vücutta otomatik olarak yağa dönüşür ve o yağı eriterek kasa dönüştürmek için herhangi bir spor yapılmıyorsa, sağlıksız bir şekilde kilo alınmaya başlanır.

Kan şekeri ve böbrek bozukluklarina neden oluyor

Bir diğeri ise, kan şekerini büyük ölçüde etkiler. Bu proteinleri aldığınız zaman kan şekeri düşürüyor ve kişi acıkıyor. Bunun sonucu olarak da kan şekeri altüst oluyor ve hipotansiyona kadar gelebiliyor. Böbrek bozukluklarına neden olabiliyor. Vücut doğal protein aldığı zaman bunu sistem rahatlıkla parçalıyor. Ancak bu tür proteinler aminoasite dönüşerek üre şekline geldiğinde, böbreklerde çok büyük hasara neden oluyor. Bu tür protein alanlar ve ağır spor yapanlar, böbrekleirnin çalışması etkilendiği için devamlı idrar söktürücü kullanırlar.

Kemik kaybı ve saç dökülmesine neden oluyor

Protein tozu kullanımı sonucunda kemik kaybı dediğimiz olayında yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu şöyle kanıtlamış, normalde insan kanının belli bir asitlik-bazlığı vardır. Bu tür proteinler çok miktarda alındığı takdirde, kanın asitliğini yükselttiği için kemik iliğinden bunu dengelemek için kan suyu ve fosfor açığa çıkar. Ancak, az miktarda alındığında kemiğe takviye olur. Bu da kemiklerde ostropoza kadar yol alır ve bu kişilerde büyük bir sorun ortaya çıkartıyor. Bir diğeri ise, saç kaybı. Saç keratin dediğimiz bir maddeden oluşuyor. Bunu destekleyen bir takım vitaminler ve hormonlar var. Bunu aldığınız takdirde vücut bu vitaminleri almıyor ve aşırı saç dökülmesine kadar gidebiliyor.

Bitkisel proteinler, erkeklerde hormonal bozukluklara neden oluyor

Bir diğer önemli bozukluklardan biri de, hormonal bozukluklar. Özellikle protein alımında bitkisel proteinler fitoöstrojen dediğimiz bir madde içeriyor bu da maalesef erkeklerde libido bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana getiriyor. Bu doping malzemesi olarak kullanıldığı zaman erkeklerde göğüs büyümesi yapıyor. Son zamanlarda vücutçular bunu kullanmaya başladılar. Protein karaciğeri çok yoran bir besindir ve karaciğer hasarına da yol açar.

Protein tozları ilaçlarla etkileşime girerek, kötü sonuçlara neden oluyor

Son günlerde ağır metal zehirlenmeleri de çıkıyor. Çünkü bu proteinlerin hazırlanışı çok farklı. Son olarak da ilaçlarla etkileşmeleri var. Örneğin aspirin gibi ilaçların proteinlere etkileşerek aspirin emilimini azaltması gibi etkileri var. bunun kullanılmasının iki sebebi var, maalesef spor hocaları bu konuda çok yetersiz. Koç dediğimiz kişiler var, bunlar spor yaptırıyorlar ve hiçbir bilimsel veya görsel dayanağı olmadan bu arkadaşlara protein dayıyorlar. Bu da kötü sonuçlara sebep oluyor".