Sele kapılan engelli genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olan Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi ve Balkır köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sonrası sel meydana geldi. Kardeşiyle beraber yaylaya giderken sele kapılan 23 yaşındaki engelli Ferhat Yayman hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu sele kapılan 23 yaşındaki Ferhat Yayman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Mollababa köyünden Osman Yener isimli çobanın da sel sularında kaybolduğu öğrenildi.

Öte yandan sel nedeniyle köy yolu kapanırken birçok köy sakininin bostan, bahçe ve evinde maddi hasar meydana geldi, dağlık kısımda otlanan hayvanlar ise mahsur kaldı. Jandarma, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, alanda çalışmalar başlatarak gerekli tedbir ve önlemleri aldı. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalar sonrasında yol ulaşıma açılırken, köy içerisinde inceleme çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AFAD ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, “Bugün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış Korkut ilçesine bağlı Balkır köyünde kardeşiyle birlikte yaylaya giderken, sele kapılan 23 yaşındaki Ferhat Yayman hayatını kaybetti. Bizlere gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, vatandaşlarla birlikte yaptığımız aramada köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, 23 yaşındaki Ferhat’ın cansız bedenine ulaştık. Bataklık ve çamur içerisinde olan Ferhat’ın cansız bedenini çıkarak, ambulans ile Muş Devlet Hastanesi’ne getirdik” diye konuştu.

Karayolları 113’cü Şube Şefi Veysel Taşkın ise, “Bugün etkili olan yağış nedeniyle dağdan çamur ve taş koparak Muş-Bulanık Karayolu Karakale ile Dereiçi Köy mevkilerinde ulaşımı kapatmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine intikal ettik. Karayolları ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından yapılan bir buçuk saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma yeniden açılmıştır. Şuanda bölge de kısmen menfez ve köprüler tahrip olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri, her yıl etkili olan yağışlardan ötürü menfez ve köprülerinin tahrip olduğunu belirterek, ilgili birimlerin söz konusu menfez ve köprülerin standartlara uygun bir hale getirilmesini istedi.

Muhammed Sami Maral